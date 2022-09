Energia, taglio consumi del 5% nelle ore di punta: come funzionerà

4/9 Ansa/Ipa

Il taglio sarà obbligatorio nel target ma non nella forma. Il taglio, la cui attuazione spetta comunque ai governi, che hanno discrezionalità anche nella scelta delle ore di punta, dovrebbe essere implementato ab origine, depotenziando, di fatto, i contatori. Con il pacchetto - che seguirà l'iter ex articolo 122 dei Trattati - per i cittadini europei usare due o tre elettrodomestici in contemporanea in alcune ore della giornata potrebbe essere di fatto molto difficile

