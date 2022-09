I contatori smart che potrebbero tagliare l’elettricità nelle case

3/9 ©IPA/Fotogramma

Nella bozza si legge che "la riduzione obbligatoria” dovrebbe risultare da un taglio operato "in 3-4 ore per giorno lavorativo in media”, che normalmente corrispondono alle ore di picco dei consumi. Nella scelta delle ore gli Stati "hanno un margine di discrezionalità". Discrezionalità che si estende anche agli ambiti di applicabilità del taglio ai consumi. Con questo pacchetto, comunque, per i cittadini europei potrebbe essere di fatto impossibile usare due elettrodomestici in contemporanea in alcune ore della giornata

