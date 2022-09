1/10 ©IPA/Fotogramma

La Commissione europea proporrà un obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante le ore di picco. E' quanto trapela dalla bozza del regolamento in materia di energia: secondo il documento, l'obiettivo obbligatorio comporterebbe la selezione di 3 o 4 ore per giorno della settimana in cui ridurre i consumi lasciando agli Stati un "margine di discrezionalità" circa la scelta degli orari. (In foto: la presidente della Commmissione europea Ursula von der Leyen)

