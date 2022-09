6/10 ©Ansa

IL PELLET LIGURE – Non sono i soli: per esempio anche a Pontinvrea, nel Savonese, dove il Comune ha deciso di varare per le famiglie più fragili un fondo sostegni per la fornitura dei bancali di pellet e l’azzeramento della relativa Iva, una scelta che tiene conto del riscaldamento prevalente in Liguria, il pellet, che però sta risentendo anch’esso dei rincari del mercato