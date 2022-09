7/8 ©IPA/Fotogramma

I DATI – Secondo l’Enea è possibile risparmiare quasi 365 Kw/h seguendo pochi e semplici mosse come sostituire la lampadina con una da 60 watt; non lasciare elettrodomestici come computer e tv in stand-by ma spegnerli; far partire la lavatrice ogni due giorni sempre e solo a pieno carico, così come la lavastoviglie, una volta al giorno. Gli altri consigli sono, come detto, di fare meno docce e abbassare i termosifoni