SMART WORKING – Il ministro del Lavoro Andrea Orlando lo chiedeva da mesi, da quando il decreto era stato approvato dal governo ad agosto. Ora è arrivata la proroga, fino al 31 dicembre, dello smart working per lavoratori fragili e per i genitori con figli sotto i 14 anni anche senza accordo aziendale. L’emendamento votato oggi fissa a 18,66 milioni di euro i fondi per la misura, coperti per 8 milioni attraverso il Fondo sociale per l'occupazione del Ministero del lavoro e per 10,66 milioni con riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro

Smart working, proroga al 31 dicembre per lavoratori fragili e per chi ha figli under 14