Conte: parlano solo Meloni-Crosetto, FdI nasconde altri

"Il voto giusto alla parte giusta è contro Meloni, non farò nessun accordo con questa destra. Non abbiamo nulla a che vedere con le politiche di queste destre, inadeguate, insostenibile, generiche, e con una classe dirigente che mi lascia molto perplesso, nelle interviste ci sono solo Meloni e Corsetto che parlano. gli altri sono tenuti ben nascosti in questo momento. Poi ci sono figure tradizionali come La Russa e Santanché". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Cartabianca, su Rai3. "L'unica possibilità - ha aggiunto - potrebbe essere un nuovo governo di larghe intese, ma noi non ci entreremo: abbiamo già dato e sperimentato, per il bene dell'Italia ci devono essere delle forze che portino avanti un progetto politico. Basta con altri esponenti della finanza, bancari".