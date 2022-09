Salvini a Meloni: "Le bollette non possono aspettare"

"Lo dico all'amica Giorgia: le bollette non possono aspettare tre mesi. Perché perdere altro tempo e rimandare un intervento?". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Pescara, rispondendo alla leader di FdI contraria a uno scostamento di bilancio per ridurre i costi dell'energia. "L'emergenza è fermare le bollette del gas e dell'energia. Non è un mio capriccio e per fermare le bollette bisogna metterci i soldi - ha aggiunto - si tratta di aiutare milioni di italiani che non ce la fanno a pagarle. Mi spiace che Letta dica di no, mi spiace che anche Giorgia, con cui vado d'accordo su tutto, dica di no". "Il problema è che rischiamo di perdere un milione di posti di lavoro. Non capisco perché non mettete adesso 30 miliardi come stanno facendo adesso tutti gli altri Paesi europei", ha concluso.