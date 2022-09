Lo scandalo dei fondi russi: il Copasir esclude per ora il coinvolgimento dell'Italia. "Ma le cose possono cambiare" spiega il presidente dell'organo del Parlamento, Urso. I partiti, in questo senso, chiedono chiarezza prima del voto. "Noi come Governo saremo in continuo aggiornamento, come è sempre stato, con i nostri alleati. Se ci saranno novità ovviamente lo diremo, ma politicamente il tema è che noi da tempo proponiamo una Commissione d'inchiesta sui rapporti tra leader e partiti italiani e Russia. E' molto importante che si faccia chiarezza". Così il ministro degli Esteri, Di Maio. Intanto il Parlamento Europeo ha approvato il rapporto in cui l'Ungheria viene definita una "minaccia sistemica" ai valori fondanti dell'Ue, la si bolla come una "autocrazia elettorale" e si chiede l'intervento della Commissione e del Consiglio. Lega e FdI si sono opposte. Intanto è arrivato il via libera dell'Aula della Camera al decreto legge Aiuti bis. Il testo approvato a Montecitorio con 322 voti a favore, 13 contrari e 45 astenuti, torna al Senato. In commissione a Montecitorio, infatti, è stata eliminata la norma introdotta a Palazzo Madama che eliminava il tetto per gli stipendi dei vertici della Pubblica amministrazione. Fdi si è astenuta, Alternativa ha votato contro. Domani il Cdm varerà il terzo decreto, fondi per 13 miliardi. Su Sky TG24 le opinioni dei leader nel format " Idee a Confronto ".