Sono poco meno di 5 milioni gli italiani - soprattutto giovani - che dovranno spostarsi dal Comune di domicilio a quello di residenza per il voto del 25 settembre. Ecco quali sono le promozioni attive per risparmiare sui viaggi di andata e ritorno Condividi

Si avvicinano le elezioni del 25 settembre. Secondo stime Istat, sono circa 4,9 milioni gli italiani che per esprimere le proprie preferenze per il rinnovo del Parlamento dovranno tornare nei comuni di residenza: la legge italiana, nonostante numerosi appelli, non prevede meccanismi di voto a distanza per chi vive entro i confini nazionali. In molti, soprattutto giovani – studenti e stagisti in primis – dovranno quindi mettersi in viaggio a breve. Per chi viaggia in treno, Italo e Trenitalia hanno attivato anche per questa tornata elettorale alcune promozioni che permettono di ricevere sconti sul prezzo dei biglietti di andata e ritorno, dal Comune di domicilio a quello di residenza e viceversa (ELEZIONI: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24 – TROVAPARTITO – TROVACOLLEGIO – IL SEGGIOMETRO - TUTTI I VIDEO).

Lo sconto sui treni Italo leggi anche Elezioni, 5 milioni di fuorisede al voto: agevolazioni e sconti Viaggiando su treni Italo si può risparmiare fino al 60% sul costo normale dei biglietti acquistando in tariffa Economy e fino al 70% in tariffa Flex. La promozione, lanciata lo scorso 16 agosto, è valida fino al giorno del voto stesso, il 25 settembre. Per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve svolgersi in una data compresa tra il 16 settembre e il 25 settembre. Il rientro al domicilio deve invece avvenire tra il 25 settembre e il 5 ottobre. I biglietti sono comunque modificabili sul sito di Italo, accedendo alla voce ‘Cambia Prenotazione’, chiamando il numero 892020 oppure direttamente in biglietteria. Per viaggiare a prezzo scontato è sufficiente acquistare un biglietto Italo cliccando sulla sezione ‘Acquista con sconto elezioni’, telefonare al numero 060708 o rivolgersi ai servizi di biglietteria in stazione (escluse quelle automatiche). Durante i viaggi di andata e ritorno è necessario dimostrare di essere intenzionati a votare. All’andata bisogna avere con sé un valido documento di identità e la propria tessera elettorale o, se sprovvisti, una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto è stato acquistato per raggiungere la località della propria sede elettorale di iscrizione per esercitare il diritto di voto. Al ritorno vanno invece presentati il documento di identità e la tessera elettorale che attesti l’avvenuta votazione o, in mancanza, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale o comunque da questo sottoscritta che dimostri di aver votato.

Lo sconto sui treni Trenitalia vedi anche “Numeri-La sfida del voto”, elezioni: i nodi del Covid e dei fuorisede Le promozioni sui convogli Trenitalia valgono esclusivamente per i viaggi di andata e ritorno in seconda classe, su tutti i treni del servizio nazionale, e per i biglietti di livello Standard dei Frecciarossa. Gli sconti sono del 70% sul prezzo base per i treni di media e lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette e del 60% sui biglietti dei treni regionali. Anche chi risiede all’estero e vuole tornare in Italia a votare ha diritto a usufruire della tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l'Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera). L’andata deve avvenire dal decimo giorno antecedente il voto (quindi da ieri, 15 settembre), il rientro deve invece essere organizzato fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno del voto (escluso) e non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. I biglietti scontati possono essere acquistati presso le biglietterie Trenitalia, le agenzie di viaggio autorizzate e sul sito o sull’app Trenitalia. Online, bisogna cliccare sul tasto ‘Vedi altre offerte’ e selezionare l’offerta ‘Elettori’, a esclusione dei biglietti a tariffa Elettori TTPER e TRENORD e FSE e i biglietti a tariffa Italian Elector. Per poter beneficiare degli sconti bisogna portare a bordo del treno un documento d’identità e la tessera elettorale. All’andata, in mancanza di tessera, si può portare con sé un’autodichiarazione sostitutiva. Al ritorno, sempre nel caso in cui non si abbia la tessera vidimata, serve invece un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.