Elezioni politiche del 25 settembre, come si vota: la guida completa

Urne aperte dalle 7 alle 23 e le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la fine delle votazioni. Ecco tutto quello che c'è da sapere: da cosa portare al seggio fino a come compilare le schede correttamente in modo che non vengano annullate

Sono due le principali novità di questa tornata elettorale. La prima è che, con la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, si eleggeranno 400 deputati (invece che 630) e 200 senatori (invece che 315). La seconda è che l'età minima per votare è di 18 anni sia per la Camera che per il Senato, mentre fino alle scorse elezioni per il Senato bisognava aver compiuto i 25 anni.

Cosa portare al seggio

I cittadini si dovranno presentare al seggio elettorale di appartenenza portando con loro una scheda elettorale che non abbia terminato lo spazio per i timbri e un documento di identità valido. La tessera elettorale, se necessario, si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza. L'ufficio resterà aperto anche dalle ore 9 alle ore 18 il 23 e il 24 settembre e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle 7 alle 23. Una volta nel seggio gli elettori riceveranno due schede, una rosa per la Camera e una gialla per il Senato, e una matita. È vietato introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o apparecchiature per fare foto o video. Inoltre, dalla scorsa tornata elettorale, quella del 2018, le schede elettorali che verranno consegnate prima di entrare nella cabina sono dotate di un tagliando antifrode: è un'appendice di carta con un codice di lettere e numeri. Il codice verrà controllato prima di consegnare la scheda all'elettore e, dopo il voto nella cabina e la restituzione della scheda, il tagliando verrà staccato dal presidente del seggio e i membri del seggio dovranno controllare che corrisponda e che quindi la scheda sia la stessa.

La legge elettorale

Il metodo previsto dalla legge elettorale, il Rosatellum, è lo stesso utilizzato per le ultime legislative, quelle del 2018. Si tratta di un sistema misto. Parte dei seggi viene assegnata con i voti ottenuti nei collegi uninominali, che seguono il metodo maggioritario: ogni partito o coalizione presenta un solo candidato e viene eletto il più votato di tutti. I seggi restanti sono spartiti con le preferenze che risultano dai collegi plurinominali, in cui viene eletto un numero di candidati proporzionale ai voti ricevuti da ogni lista o coalizione. La legge elettorale è la stessa sia per la Camera dei Deputati che per il Senato e la sua impostazione si riflette inevitabilmente sulla scheda elettorale che i cittadini troveranno alle urne. I candidati saranno quindi divisi in collegi uninominali e collegi plurinominali. Il meccanismo di voto non è però immediato.