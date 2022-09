Il prossimo 25 settembre i cittadini italiani sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento. Alla Camera i nomi in corsa per i collegi uninominali sono 1.314 e per quelli plurinominali 2.265, al Senato sono 646 per i collegi uninominali e 1.197 per i plurinominali. Per conoscere il collegio nel quale si vota e i nomi dei candidati, ecco lo strumento “TrovaCollegio” Condividi

Il 25 settembre 2022 si tengono le elezioni politiche: i cittadini italiani, dopo la caduta del governo guidato da Mario Draghi, sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento. Con la riforma costituzionale del 2020, il numero di parlamentari è stato ridotto a 400 deputati e 200 senatori e sono cambiati i collegi, cioè le aree geografiche in cui il territorio è diviso. Per aiutare gli elettori, Sky TG24 ha pensato a uno strumento che consenta di trovare in modo semplice il collegio nel quale si vota e i nomi dei candidati: ecco “TrovaCollegio” (VERSO IL VOTO: LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI I VIDEO - IL TEST PER CAPIRE CHI VOTARE).

Cosa sono i collegi elettorali vedi anche Elezioni 2022, tutta la programmazione digitale di Sky Tg24 I collegi elettorali sono le aree in cui è stato diviso il territorio italiano: ogni collegio racchiude più comuni o, nel caso di grandi città, più quartieri. Sia alla Camera sia al Senato, i collegi sono di due tipi: il collegio uninominale e quello plurinominale. Nel primo caso sono in corsa singoli candidati e vince chi ottiene più voti (una sorta di sistema maggioritario), nel secondo caso si presentano delle liste di candidati e gli eletti vengono scelti in proporzione ai voti ricevuti (un concetto più vicino al sistema proporzionale). Con la nuova norma, i collegi uninominali sono 221 (147 alla Camera e 74 al Senato) mentre quelli plurinominali sono 367 (245 alla Camera e 122 al Senato). A questi si aggiungono i 12 collegi riservati ai deputati e ai senatori eletti all'estero (8 alla Cmera e 4 al Senato). Come riporta il ministero dell’Interno, per il 25 settembre alla Camera sono 1.314 i candidati per i collegi uninominali e 2.265 quelli per i collegi plurinominali. Al Senato, sono in corsa 646 nomi per i collegi uninominali e 1.197 per i collegi plurinominali. Per il voto all'estero, sono presenti 95 candidati per la Camera e 41 per il Senato.

Come funziona “TrovaCollegio” vedi anche Elezioni politiche 2022, come funziona la legge elettorale Rosatellum Per sapere in quale collegio si vota e conoscere il nome dei candidati tra cui si può scegliere, arriva in aiuto “TrovaCollegio”. Questo strumento mostra i collegi sia della Camera sia del Senato su una mappa. Basta inserire il proprio indirizzo di residenza o il comune e appare il nome del proprio collegio, sia per la Camera sia per il Senato. Poi, per entrambi i rami del Parlamento, c’è l’elenco con i nomi dei candidati e il fac simile della scheda elettorale. Inoltre, “TrovaCollegio” mostra i risultati del 2018 nel proprio collegio e, alla chiusura delle urne, permetterà di consultare i risultati ottenuti dai candidati in questa tornata. Infine, questo strumento offre anche una fotografia del proprio collegio elettorale: mostra dati come la percentuale di over 65, di laureati, di cittadini stranieri, oltre al tasso di disoccupazione e il reddito imponibile medio.