Meloni in Lapponia per il vertice Nord-Sud: "Sicurezza è la priorità"

La premier partecipa al summit nel Circolo polare artico con Grecia, Svezia e Finlandia. L'obiettivo è confrontarsi su migrazione e difesa, in vista di un possibile Consiglio europeo straordinario nel 2025 dedicato proprio a questi temi. Orpo: "Roma e Helsinki sono terre di confine, abbiamo problemi comuni" ascolta articolo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Saariselkä, nella Lapponia finlandese, per il primo vertice Nord-Sud su invito del primo ministro di Helsinki Petteri Orpo. Al summit, cominciato stamattina al buio e con una temperatura di circa 10 gradi sotto lo zero, partecipano anche il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, quello svedese Ulf Kristersson e l'Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri Kaja Kallas. L'obiettivo è discutere le principali sfide di sicurezza con cui si confronta l'Unione nell'attuale quadro internazionale, anche in preparazione di un possibile Consiglio europeo straordinario sui temi della sicurezza e della difesa nella prima metà del 2025.

Meloni: "Abbiamo bisogno di più sicurezza" "Noi abbiamo bisogno di più sicurezza, e penso che mettere insieme nazioni del Nord e del Sud, che storicamente sulle questioni europee sono state spesso su fronti molto diversi, per parlare di quella che oggi è una priorità dell'Europa sia una scelta molto intelligente. Ringrazio per questo il primo ministro finlandese", ha esordito la premier. "Rispondo volentieri alle vostre domande ma sono senza voce", ha detto la presidente del Consiglio ai cronisti, quasi afona. "Dal tema dei migranti, al tema della difesa e al tema di uno scenario nel quale le guerre diventano ibride e le minacce si moltiplicano, dobbiamo mettere insieme gli sforzi. Questa è la nostra priorità", ha concluso. Orpo: "Italia e Finlandia, problemi comuni" Italia e Finlandia "sono entrambe terre di confine. Dobbiamo fare in modo che venga compreso che c'è un problema comune di sicurezza e credo che riusciremo a combinare le due differenti esigenze", ha commentato il primo ministro finlandese Orpo. Positiva la reazione anche dello primo ministro svedese Kristersson: "Abbiamo una buona collaborazione col premier , siamo colpiti dai suoi sforzi". Kristersson ha poi ricordato che prima del Consiglio europeo con Meloni e altri leader europei si è tenuto un incontro con focus sui migranti. "Qui potremo farlo in modo ancora più approfondito", ha evidenziato. Infine, il primo ministro greco Mitsotakis ha avvisato i partner europei: "Sappiamo che abbiamo bisogno di maggiori risorse per la nostra difesa collettiva, la questione è come raggiungere questi obiettivi". Approfondimento Manovra, tutte le misure della Legge di Bilancio

Il programma Il vertice, come detto, si tiene a Saariselkä, un villaggio del Circolo polare artico, in una baita adibita a sede. Il summit, caratterizzato da un "formato innovativo" e "capace di riflettere sensibilità trasversali a livello europeo", vede due sessioni: la prima sul contesto di sicurezza europeo e la seconda, dopo pranzo, sul fenomeno migratorio. Prima dei lavori, Meloni è stata accolta con una stretta di mano da Orpo. Da copione anche l'abbraccio con Babbo Natale, che ha intrattenuto anche i cronisti in attesa sotto la neve. Nella mattinata di domenica 22 dicembre è prevista un'ultima sessione di lavoro per discutere dei possibili seguiti operativi del vertice e dell'eventualità di sviluppare ulteriormente il formato Nord-Sud. Incontro con la stampa al termine dei lavori. Vedi anche Dalla tosse alle mani nei capelli, Meloni ascolta interventi in Senato