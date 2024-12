Sicurezza, la premier Meloni nomina Figliuolo nuovo vicedirettore Aise

Cronaca

Generale Figliuolo è il commissario per ricostruzione post alluvione

Il generale, nato a Potenza l’11 luglio del 1961, è stato nominato il 27 giugno 2023. Nel marzo 2021 era stato scelto da Mario Draghi per ricoprire l'incarico di commissario straordinario per l'emergenza Covid. Ha ricoperto diversi incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale, fra cui Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF, e Comandante delle Forze Nato in Kosovo. Dal 27 dicembre 2021 è comandante operativo di Vertice Interforze

A poco più di due anni dall'impegno per combattere il Covid, il generale degli alpini Francesco Paolo Figliuolo torna a rivestire l'incarico di commissario di governo, questa volta per la gestione del post-alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana

Francesco Paolo Figliuolo è originario di Potenza dove è nato l’11 luglio del 1961