1/18 ©Ansa

In vista delle elezioni politiche, in programma per il 25 settembre, le coalizioni e i partiti che si presentano al voto hanno stilato i loro documenti programmatici. Ecco quali sono i punti principali dei vari schieramenti in campo

Sky VOICE, Elezioni 2022, cosa offrono i partiti ai giovani? GUARDA IL VIDEO