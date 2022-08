Elezioni politiche 2022, il programma di Matteo Salvini e della Lega

Il programma leghista entra minuziosamente nei dettagli marcando la propria azione politica, comune ma distinta da quella del centrodestra nel suo complesso. C’è anche il capitolo dedicato al "presidenzialismo", che il partito di Salvini vuole "alla francese". C'è poi un deciso aumento del ricorso all'uso dei contanti il cui tetto viene portato a 10mila euro. Non saranno poi sciolti interi Consigli comunali per infiltrazioni mafiose: decadrà infatti, secondo il programma leghista, solo il consigliere colluso. Inoltre, si dice no al genitore 1 e 2, alla maternità surrogata, ideologia gender e liberalizzazione cannabis. Con la Lega al governo c'è anche l'impegno a riconoscere alle donne un anno di pensione anticipata per ogni figlio. Nello stesso capitolo si aggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia a 63 anni anagrafica e almeno 20 anni di contributi.

Nella sezione di proposte contro la violenza di genere e nel capitolo più ampio sulle pari opportunità, poi, viene citato l’"Obiettivo zero femminicidi". Tra le iniziative c’è la scorta alle donne vittime di stalking e l'arresto in flagranza. Si parla anche di una stretta sui reati di mafia commessi dai minori, che non godranno di alcuna riduzione di pena. Non manca la priorità ai nuovi decreti sicurezza contro l'immigrazione irregolare e il no deciso al superamento dell'unanimità nei voti al Consiglio europeo. Nel capitolo dedicato all’immigrazione, poi, c’è scritto: "Confermare e rafforzare il Memorandum con la Libia e con la Guardia costiera Libica: il Memorandum con la Libia sottoscritto dal nostro Paese nel 2017 si è confermato quale strumento utile per contrastare i flussi illegali diretti verso il nostro Paese, salvare vite umane e fronteggiare le organizzazioni criminali che sfruttano la tratta dei migranti". Vengono poi proposti il "pattugliamento congiunto nelle acque territoriali in Libia e Tunisia previo accordi con i rispettivi governi con la previsione di istituire nei due Paesi del Nord Africa centri di identificazione, hotspot, con la presenza di organizzazioni internazionali umanitarie". Ancora, nel documento si legge che verrà incentivata "la presentazione di domande d'asilo per essere accolti in Italia esclusivamente nelle sedi diplomatiche italiane o dell'Unione Europea presenti nel Paese di appartenenza del migrante o nei Paesi limitrofi".

Si pone poi l'accento sui diritti dei proprietari di casa, rendendo la prima abitazione impignorabile e immediato lo sgombero delle case occupate abusivamente. "Pagare tutti, pagare meno" è il titolo scelto per il capitolo "tasse": spiccano la flat tax, misura considerata decisiva per snellire e semplificare il sistema, e l'abbattimento dell'Iva sui beni di prima necessità, come misura di aiuto sociale. Per quanto riguarda il capitolo dedicato all'innovazione digitale, nel programma ci sono: "L'inserimento in Costituzione della tutela dell'identità digitale (assegnata dalla nascita) come il Codice fiscale" e lo "switch off del rame entro l'anno 2030" con riferimento ai supporti per la rete delle telecomunicazioni. È anche prevista la "progressiva riduzione del canone Rai fino alla sua definitiva abolizione nell'anno 2030".