"Per noi davanti a tutto ci sarà la scuola". Il leader dei dem ha definito i punti del programma elettorale in vista del 25 settembre: si parte da lavoro, ambiente e diritti

Il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha esposto i punti del programma elettorale del suo partito. "Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per le elezioni del 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la scuola, con il piano "Conoscere è potere", con cui vogliamo investire 10 miliardi di euro in 5 anni". (ELEZIONI 2022. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

Scuola, lavoro e ambiente: le priorità

Enrico Letta ha diffuso sui suoi canali social le schede con gli 8 punti del programma del Partito democratico in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo. "Quando si parla di "democrazia a rischio" - spiega il dem - ci si concentra solo sulle riforme istituzionali o sui regolamenti parlamentari. Sono interventi utili e necessari, ci mancherebbe. Ma la riforma prioritaria, una cura per l'Italia, oggi è la scuola. Luca Serianni nella sua lezione di congedo lo disse con le parole forse più belle, rivolte agli studenti della Sapienza: "Voi per me siete lo Stato". E la scuola è dove formiamo gli italiani di domani". "Le nostre priorità - aggiunge Letta - sono lavoro, ambiente, diritti, ma la scuola siamo noi come popolo: come cresciamo, come guardiamo il mondo, come viviamo gli uni con gli altri. Conoscere è vivere,

diceva Gramsci. E conoscere è anche potere: come verbo e come sostantivo. Negli anni di insegnamento in università ho avuto la conferma di quanto siano ancora attuali quelle parole".