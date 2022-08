Si infiamma lo scontro tra il centrosinistra e il centrodestra, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Ad aprire lo scontro è stato il segretario del Pd, Enrico Letta, che ha attaccato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Sta cercando di cambiare immagine, di incipriarsi, ma mi sembra una posizione molto delicata, se i punti di riferimento sono Orban”, ha detto l’ex premier. Nel pomeriggio è arrivata la replica di Meloni: “Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di 'incipriarmi' per essere credibile” (VERSO IL VOTO, GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

Letta: “Meloni sta cercando di cambiare immagine”

In mattinata Letta, durante una conferenza stampa, ha attaccato la leader di Fratelli d’Italia: "È un modo per rifarsi l'immagine ma c'è differenza con il discorso in Spagna per la candidata di Vox, era un'altra storia. Suggerirei che non si faccia un discorso per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola". Poi ha rincarato la dose: "L'idea d'Italia delle destre non è la nostra ed è pericolosa per il nostro Paese, che è il cuore dell'Europa e noi intendiamo far sì che l'Italia rimanga il cuore dell'Europa".

Meloni: “Io coerente, no lezioni dal Pd”

Nel pomeriggio è poi arrivata la replica di Giorgia Meloni, affidata a un post su Facebook: "Il segretario del Pd, Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d'Italia e dice che 'Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi'. La posizione di Fratelli d'Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara. E ha come stella polare la difesa dell'interesse nazionale italiano". Poi aggiunge: "E non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell'atlantismo, ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell'Urss. Noi non abbiamo bisogno della cipria, mentre voi non riuscireste a coprire le vostre contraddizioni neanche con lo stucco”.