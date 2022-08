1/21

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, la fiducia nei politici rimane sostanzialmente stabile, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella seguito da Mario Draghi e Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte. Nelle intenzioni di voto, negli scenari di coalizione avanza in centrodestra e arretra in centrosinistra, mentre il M5S torna sopra il 10%. È quanto emerge da un sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24

GUARDA IL VIDEO Sky VOICE: Elezioni 2022, cosa offrono i partiti ai giovani?