Meloni: “Io Premier? Se Fratelli d'Italia avrà un voto in più”

“Se il nome per Palazzo Chigi sono io? Se FdI prenderà un voto in più, sì? Perché no? Le regole nel centrodestra sono chiare”. Così Giorgia Meloni, intervenuta su Rtl 102,5 per "Non Stop News", ha spiegato la questione della premiership nel centrodestra. “Punto a fare il migliore risultato possibile. Non do limiti ma sono troppo scaramantica per dare obiettivi”, ha proseguito Meloni, per cui il 20% di Forza Italia che si auspica Silvio Berlusconi “mi suscita speranza, perché spero che tutti i partiti del centrodestra riescano a fare del loro meglio. A me interessa governare, non arrivare al governo. Sono cose diverse”, ha aggiunto.