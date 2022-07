12/12 ©LaPresse

Insieme per il futuro (Ipf) è un gruppo parlamentare nato da una scissione interna del Movimento 5 Stelle per iniziativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, separazione seguita a un periodo di divergenze con il presidente del movimento Giuseppe Conte. “Prima si va a a votare e meglio è, prima si fanno le elezioni e meglio è, almeno cerchiamo di salvare la legge di bilancio e evitare l'esercizio provvisorio, non credo che salveremo il Pnrr perché le riforme non si potranno fare”, ha dichiarato il leader di Ipf