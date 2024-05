Guerra, Israele sferra un attacco nella Striscia di Gaza

E' Hamas "l'unico ostacolo" ad un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Antony Blinken, mentre è attesa oggi al Cairo una delegazione del gruppo per i negoziati. "Aspettiamo di vedere se, in effetti, possono accettare un sì come risposta sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi - ha dichiarato Blinken al Forum di Sedona del McCain Institute in Arizona - La realtà in questo momento è che l'unica cosa che si frappone tra la popolazione di Gaza e il cessate il fuoco è Hamas".