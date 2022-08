8/21 ©IPA/Fotogramma

G COME GIOVANI - Ne parlano tutti i partiti nei loro programmi elettorali, ma alla fine rappresentano la più grossa incognita per l'astensionismo. Eppure questa volta i diciottenni potranno votare per la prima volta non solo per la Camera ma anche per il Senato: fino ad ora per ricevere la scheda elettorale per Palazzo Madama di anni bisognava avere 25 anni