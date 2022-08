Calenda: "Con Renzi valuto percorso comune solo se netto"

"Dobbiamo capire se c'è la possibilità di andare su un percorso che però sia netto" ha detto Carlo Calenda. Che ha spiegato il suo rapporto con il leader di Italia Viva: "Con Renzi ho litigato spesso perché altrimenti 'te se magna'. Poi non ho condiviso scelte politiche, come far nascere il governo Conte 2. Sul merito abbiamo posizioni molto compatibili, ma non tutte le linee programmatiche sono uguali, io ad esempio non sono per l'abolizione totale del reddito di cittadinanza".