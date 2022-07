Quali sono i poteri del governo dimissionario

1/8 ©Ansa

Con le dimissioni di Mario Draghi si apre una fase di incertezza politica per l’Italia. "Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”, ha spiegato il Quirinale in una nota. Ma cosa significa?

