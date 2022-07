1/10 ©Ansa

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto ufficialmente le Camere, dando via al conto alla rovescia per le elezioni del 25 settembre, come previsto dall’articolo 61 della Costituzione: “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”. Prima però ci sono alcune tappe obbligate per i partiti

GUARDA IL VIDEO: Crisi governo Draghi, Mattarella: periodo non consente pause