Mario Draghi ha dato le dimissioni da presidente del Consiglio: finisce qui la sua esperienza a Palazzo Chigi (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Il governo rimarrà in carica per gli affari correnti. Ieri Lega, Forza Italia e MoVimento Cinque Stelle hanno deciso di non votare la fiducia alla risoluzione presentata dal senatore Pierferdinando Casini in seguito alle comunicazioni in Senato: il voto si è concluso con 95 sì e 38 no. Stamattina Draghi si è presentato alla Camera e ha detto: "Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni". Poi è andato al Colle da Sergio Mattarella e a palazzo Giustinani per incontrare il presidente del Senato Elisabetta Casellati.