Politica

Il presidente del Consiglio ha deciso di lasciare, e l'esecutivo rimarrà in carica per gli affari correnti fino alle nuove elezioni. Ecco le prossime tappe e quando si potrebbe votare

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto, il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti ”, ha dichiarato in un video dal Quirinale il Segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti

La decisione di Draghi è arrivata dopo avere chiesto al Senato la fiducia per proseguire nella sua esperienza a Palazzo Chigi. Mercoledì 20 luglio, Lega, Forza Italia e M5s non hanno votato per l’ex presidente della Bce. Il governo ha raccolto solo 95 sì e 38 no. La fiducia c'era, ma non la maggioranza. Draghi a inizio giornata era stato chiaro: si va avanti verso “un nuovo patto di fiducia” soltanto tutti uniti