Cosa vuol dire "sciogliere le Camere"

A regolare lo scioglimento del Parlamento è l’articolo 88 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Quindi, per prima cosa, prima di sciogliere le Camere il capo dello Stato deve confrontarsi con il presidente della Camera e con quello del Senato.

Quando si sciolgono le Camere?

Come stabilito dalla Costituzione, l’unico limite per il presidente della Repubblica è quello del cosiddetto “semestre bianco”, salvo che quest’ultimo coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura. Questo per evitare che un capo dello Stato sciolga le Camere con l’obiettivo di riformare una maggioranza parlamentare che sostiene la sua rielezione. Pur essendo questo l’unico limite, per prassi costituzionale lo scioglimento delle Camere è limitato a due circostanze: quella “naturale”, ovvero alla scadenza naturale della legislatura, oppure nel caso in cui un governo in carica non sia più in grado di proseguire il lavoro a causa di dissidi interni.