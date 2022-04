9/15 ©Getty

Le proteste coinvolsero direttamente Macron perché i manifestanti lo additarono come il presidente dei ricchi, arrivando a chiederne le dimissioni. Successivamente, le persone cominciarono a scendere in strada anche a causa di un malcontento più generale, che aveva solo in parte a che fare coi rincari. Macron non fece un passo indietro, ma a gennaio dell'anno successivo tenne un discorso alla nazione in cui criticò le violenze dei gilet gialli, promise una serie di riforme e l'avvio di un "grande dibattito nazionale"