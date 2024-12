Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 dicembre: la rassegna stampa

Le aperture dei giornali sono tutte dedicate all'attentato al mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania. Arrestato il conducente dell'auto: è un medico saudita. In primo piano anche l'assoluzione di Salvini dall'accusa di sequestro di persona per il caso Open Arms. Meloni: "Difendere i confini non è un crimine". Schlein: "Rispettiamo le sentenze". Infine, il via libera alla Camera della Manovra: confermato il taglio al cuneo fiscale e l'Irpef a tre aliquote, più risorse per il Ponte sullo Stretto