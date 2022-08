Trattative in corso tra Azione e Italia Viva per raggiungere un accordo nelle prossime ore in modo da presentare il 25 settembre agli elettori l'opzione di un Terzo Polo, a trazione "draghiana". Berlusconi: "Io candidato? Ora ci penso e poi decido. Flat tax? La faremo nei primi 100 giorni". Tavolo del programma del centrodestra: riforma della giustizia e svolta ecologica