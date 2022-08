Conte: “Responsabilità liste al capo politico”

Il countdown per le elezioni del 25 settembre è iniziato e, sul tema delle candidature, Conte ha detto: "Nel nuovo statuto c’è la responsabilità del capo politico" nella formazione delle liste che si abbina alla "consultazione della rete”. A chi gli ha chiesto se come leader avrà l'ultima parola sulle scelte, ha risposto "assolutamente sì”. In vista del voto l’ex premier ha detto che con Grillo "ci sentiamo spesso e troveremo il modo per fare degli interventi insieme" in campagna elettorale. Sul rischio che il M5s possa prendere zero seggi dai collegi uninominali, ha risposto:“I sondaggi fotografano una situazione un po' pregressa. Quando si calcolano gli uninominali non si calcolano le persone che saranno candidate. Lasciateci lavorare”.

“Secondo mandato non contro Raggi”

Sul tetto dei due mandati Conte ha detto che si tratta di una “regola che esiste" e che "c'era già”. Con Grillo "abbiamo discusso di una lieve deroga a quella regola, poi abbiamo trovato una modalità diversa che realizzeremo". L'opinione di Grillo, la sua "voce in capitolo è importante”. Poi l’ex premier ha risposto a Virginia Raggi, che oggi ha chiesto “regole chiare per le parlamentarie”: "La regola del secondo mandato non è contro Virginia Raggi". Avremo "un processo assolutamente trasparente" per le parlamentarie e la formazione delle liste, "voglio rassicurare" Virginia Raggi. "Non andrà” come è successo al comune di Roma "dove si è autocandidata”.