Secondo le stime dell'Istat, saranno quasi 5 milioni gli italiani che il 25 settembre dovranno decidere se tornare a casa per partecipare alla tornata elettorale. La legge prevede poche deroghe che permettono di votare nel comune di domicilio, dedicate solo ad alcune categorie (ad esempio ai militari). Spostarsi è complicato e costoso soprattutto per studenti e stagisti. +Europa: "Non lamentiamoci della scarsa partecipazione dei giovani se non permettiamo di votare dove vivono” ( LE INDICAZIONI