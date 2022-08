Calenda si dice speranzoso sulla riuscita della coalizione con Renzi. Resta però cauto: "Ho imparato che in politica finché non hai chiuso non hai chiuso". Il fondatore di Iv: "Potremmo prendere voti sia a Forza Italia che al Pd. Per leadership farei passo indietro"

È il giorno della verità per la nascita del “terzo polo” in vista delle elezioni del 25 settembre, quello che dovrebbe vedere uniti Azione e Italia Viva. Oggi è in agenda un incontro fra i leader delle due forze, Carlo Calenda e Matteo Renzi, che già negli scorsi giorni hanno annunciato di essere al lavoro per una possibile alleanza . Non è ancora tutto scritto: “Ho imparato che in politica, a differenza delle aziende, finché non hai chiuso non hai chiuso”, ha detto Calenda ai microfoni di Rtl 102.5 in riferimento a quanto successo con la prima coalizione in cui sarebbe dovuto entrare , quella con Pd, +Europa, Sinistra Italiani, Verdi, Impegno Civico e Insieme per il futuro. Si dice però “ottimista”: in giornata insieme a Renzi “decideremo”. Il leader di Iv, intervistato da La Stampa, si è detto convinto che la partita per le elezioni “sia ancora aperta”, con il “terzo polo” che potrebbe “prendere voti sia a Forza Italia che al Pd”. La leadership dell’eventuale coalizione non è ancora stata decisa, ma Renzi si dice disposto “a fare un passo indietro": " Carlo può fare il front runner in campagna elettorale e noi gli daremo una mano". L’obiettivo di breve periodo, aggiunge, “è riavere Draghi”. Quello di medio periodo “è mettere in sicurezza il Paese a livello economico" (VERSO IL VOTO, GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

Renzi: "Un terzo polo già esiste, possiamo spostare equilibri in Parlamento"

vedi anche

Elezioni, Letta: "Meloni cerca di incipriarsi". La replica: "Misogino"

Per Renzi un terzo polo, nei fatti, “già esiste”. Bisogna vedere se si riuscirà adesso a “costruirlo in modo serio e con la compagine più ampia possibile”. Il leader di Iv trova possibile “spostare gli equilibri e ritrovarci a essere decisivi in Parlamento, anche se magari non subito numericamente. E noi in Parlamento ci sappiamo stare".

Calenda: "Candidatura Cottarelli mossa contro di me? Credo si sì"

Per Calenda “è l’ora di muoversi e parlarsi sulle cose da fare”. Il tempo per costruire coalizioni è finito: “Io veramente non ce la faccio più di parlare di alleanze, mi sono rotto. Voglio iniziare a parlare agli italiani", ha detto. Calenda ha poi commentato l’annuncio di Pd e +Europa della candidatura di Carlo Cottarelli, che dice non essere stato discussa prima dello strappo di Azione. "Cottarelli non c'era quando c'eravamo dentro noi, credo che lì sia stato fatto per poter dire agli elettori non c'è Calenda ma c'è Cottarelli. Una mossa contro di me? Credo di sì". La scelta di candidarsi con la coalizione di centrosinistra, secondo Calenda, è "un grave errore", perché Cottarelli "va in una coalizione in cui metà del Pd e tutto quello che sta a sinistra del Pd e il M5S che tornerà con il Pd due minuti dopo le elezioni non condividono nulla di quello che lui ha raccontato agli italiani negli ultimi cinque anni". Il leader di Azione si dice comunque "contento" della prospettiva di trovare Cottarelli in Parlamento.