1/10 ©Ansa

Almeno 36mila firme: è questa la soglia che consente di poter presentare le liste dei candidati e partecipare alle elezioni politiche. Il numero, però, non vale per tutti. La finestra di tempo è stretta, soprattutto per Azione di Carlo Calenda, dopo il dietrofront sull’accordo con il Pd come annunciato il 7 agosto

Sky Voice, Elezioni 2022, cosa offrono i partiti ai giovani? GUARDA IL VIDEO