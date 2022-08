Il campo largo di centrosinistra perde un pezzo. Calenda decide di rompere con l'alleanza di centrosinistra (LE REAZIONI) e dice: "è una delle decisioni più sofferte, ma non mi sento a mio agio". L'annuncio dopo che il segretario del Pd Enrico Letta ha firmato le intese tra il Pd, i Verdi, Sinistra italiana e con Impegno civico. Anche + Europa ha ribadito il suo ok all'accordo. Il segretario dem: "Andiamo avanti per l'interesse del Paese". Renzi: "Opportunità straordinaria per Terzo polo". Intanto, nel centrodestra, si consuma un braccio di ferro sui migranti, con la Meloni che ripropone il blocco navale davanti alla Libia e la Lega che rilancia i decreti Sicurezza. Per le liste servono almeno 36 mila firme , c'è tempo fino al 20 agosto.