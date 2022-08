Elezioni, Renzi: "Calenda? Uniti possiamo fare il botto"

Matteo Renzi sostiene che lo strappo tra Partito democratico e Azione sia la conferma che "la grande ammucchiata non funziona. Si va dagli elettori condividendo delle idee, non uno schema con il numero dei collegi" e tende la mano a Carlo Calenda, spiegando che "quando abbiamo lavorato insieme abbiamo lavorato bene" aprendo quindi alla nascita del Terzo polo. Così in un'intervista a Il Messaggero il leader di Italia Viva su alleanze ed elezioni: "Quello del 25 settembre sarà un seme, che avrà un ottimo risultato elettorale ma che sarà destinato ad affermarsi in futuro - sottolinea. Ci sono moderati che non vogliono votare la Fiamma, ci sono riformisti che non vogliono votare gli anti Draghi: dare loro un tetto significa avere una visione politica, non una lista di cose tecniche da fare". Affrontando la questione dell'alleanza con Calenda dice: "Le idee in comune sono più vicine delle diversità metodologiche e caratteriali che ci separano. Noi ci siamo posizionati sul Terzo Polo da subito. Se Azione ci sta, siamo pronti a ricominciare insieme, senza primogeniture ma puntando al bene dell'Italia. Io e Carlo insieme possiamo fare il botto". Secondo Renzi è "Letta è il vero sconfitto di questa fase politica".