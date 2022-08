Centrodestra, c'è accordo su nuova bozza programma: cosa cambia

Ampliato il capitolo sull'ambiente, una "priorità" su cui l'Italia si impegna a usare "fino in fondo le risorse del Pnrr, oltre 70 miliardi, per far decollare la transizione ecologica". L'educazione ambientale viene proposta come materia per le scuole secondarie. Qualche novità anche in tema di giustizia, dossier in cui si cita lo "stop ai processi mediatici nel rispetto del diritto all'informazione e il diritto alla buona fama". Immigrazione, flat tax, politica estera: cosa prevede il documento