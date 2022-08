Lombardia, in arrivo la Dote Scuola per 3.385 studenti

È in arrivo nei prossimi giorni a 3.385 studenti lombardi la dote scuola che viene assegnata per merito ai ragazzi delle superiori e della formazione professionale che hanno avuto risultati particolarmente buoni nell'anno scolastico 2020/2021. Di questi 932 riceveranno 1.142 euro per aver ottenuto il massimo dei voti all'esame di diploma, mentre 2.453 studenti del terzo e il quarto anno che hanno terminato l'anno con la media del 9 riceveranno, invece, 380 euro ciascuno. Fondi che possono essere usati per iscriversi all'università o a percorsi di formazione tecnica superiore, ma anche per l'acquisto di libri, computer, o biglietti per mostre, musei e teatri In totale, l'investimento di Regione Lombardia per Dote Scuola - Componente Merito (per cui le domande sono aumentate del 31%) è di 2 milioni di euro.