1/11 ©Ansa

Da oggi si depositano al Viminale (in foto) i simboli dei partiti per le elezioni politiche del 25 settembre. In fila per il deposito, non solo funzionari ma anche esponenti di partito. Ecco tutte le curiosità

Sky Voice, Elezioni 2022, cosa offrono i partiti ai giovani? GUARDA IL VIDEO