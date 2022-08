Ancora poche ore per presentare i simboli dei partiti al Viminale per la prossima campagna elettorale: oggi scadono i termini. Non si placa la polemica sulle parole di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo. "Sono indignato e amareggiato per le mistificazioni da parte della sinistra delle mie parole sul presidente Mattarella", dice il leader di Forza Italia. Giorgia Meloni insiste: "Fratelli d'Italia ritiene che gli italiani debbano avere il diritto di eleggere direttamente il capo dello Stato".

Salvini intanto lancia la parola chiave della sua campagna: "Credo". "È un atto di fede laica nella bella politica e nel bello della democrazia", spiega.

Il lavoro, con la proposta di "una mensilità in più alla fine dell'anno grazie a una riduzione shock delle tasse sul lavoro", i diritti ma anche "l'Ue, la democrazia e la partecipazione che per noi è elemento chiave" e "lo sviluppo sostenibile" tra i contenuti nel programma del Pd presentato dal segretario Enrico Letta alla direzione del partito.