Al momento il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune (con anche i delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale). Il centrodestra chiede invece che a eleggerlo siano i cittadini. Per cambiare la Costituzione è necessario un cosiddetto “procedimento aggravato”. È l’articolo 138 della Carta a spiegare quali sono le regole da seguire

