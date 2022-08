Elezioni, da flat tax a cuneo fiscale: promesse dei partiti su tasse

6/11 ©IPA/Fotogramma

La politica del centrodestra potrebbe riassumersi così: flat tax contro patrimoniale. Nel programma non sono specificate le aliquote (FI ha proposto il 23%, la Lega il 15%), ma si parla esplicitamente di “estensione della flat tax per le partite Iva fino a 100.000 euro di fatturato” e, come richiesto da FdI, di “flat tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti”. Oggi la flat tax è al 15% per le partite Iva con reddito fino a 65.000 euro

Il programma del centrodestra. I 15 punti