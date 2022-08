Per le elezioni 2022 presentati 101 simboli di partito da 98 soggetti politici ( LA GALLERY ). Ora parte l'attività istruttoria del Viminale. Entro la mezzanotte del 16 agosto verranno notificati gli ammessi e i ricusati. Nel 2018 i simboli erano 103 e ne furono ammessi 75. Il nome del leader compare in 26 loghi. C'è anche quello di 'Italiani con Draghi' sul quale una nota di palazzo Chigi chiarisce che il presidente ne era all'oscuro. Usando una metafora calcistica Silvio Berlusconi ricorda che "come presidente di club calcistico sono ancora il presidente che ha vinto di più nel mondo del calcio ed è una medaglia che nessuno mi ha tolto". Il M5s presenta il suo programma elettorale . In giornata il Movimento ha pubblicato sul proprio sito la lista dei 2.000 candidati che correranno alle Parlamentarie del prossimo 16 agosto. Come annunciato, anche il leader pentastellato Giuseppe Conte ha inviato la propria autocandidatura per il collegio della Camera Lazio 1. Intanto in Sicilia tensione con il Pd per la candidatura Chinnici.