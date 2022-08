Il segretario del Pd Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, Cottarelli al Senato a Milano. Il virologo Crisanti candidato in Europa. Il costituzionalista Ceccanti al quarto posto nel proporzionale in Toscana. La Direzione ha approvato le liste con 3 voti contrari e 5 astenuti. Il M5S vota oggi per le parlamentarie. "Di Matteo Salvini io apprezzo molte cose", dice Silvio Berlusconi in un'intervista a Libero. "Prima di tutto la grande capacità di lavoro, di ascolto, di mettersi in sintonia con gli elettori. Ma Forza Italia non si è spostata verso nessuno" e con Giorgia Meloni "non c'è mai stata una distanza", dice ancora il leader di Fi, assicurando poi che "nei primi cento giorni dovremo mettere in sicurezza i conti dello Stato".Renzi: "Se volete Draghi premier, votate noi. Terzo polo è un progetto che va oltre il 25 settembre".

Per le elezioni 2022 presentati 101 simboli di partito da 98 soggetti politici ( LA GALLERY ). Ora parte l'attività istruttoria del Viminale. Entro la mezzanotte del 16 agosto verranno notificati gli ammessi e i ricusati. Nel 2018 i simboli erano 103 e ne furono ammessi 75. Il nome del leader compare in 26 loghi. C'è anche quello di 'Italiani con Draghi' sul quale una nota di palazzo Chigi chiarisce che il presidente ne era all'oscuro.