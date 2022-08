La leader di + Europa lancia un appello ai cittadini in vista delle politiche del 25 settembre. Sul ponte sullo Stretto dice: "È un evergreen di cui più si parla meno si fa". Su Giorgia Meloni: “Non la conosco ma non apprezzo che la si insulti e la si demonizzi, con lei non condivido neanche una virgola ma penso che vada rispettata”. E avverte: "Ogni voto per Renzi-Calenda favorisce il centrodestra"