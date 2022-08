5/10 ©Ansa

"Credo": questo è lo slogan lanciato da Matteo Salvini, segretario della Lega, per raccontare il programma del suo partito. Una parola che si articola in materie come fisco, che deve essere "più equo, con la rivoluzione della flat tax e della pace fiscale, contro la sinistra delle tasse", fino alla giustizia e alla sanità, oltre ovviamente all'immigrazione. Non manca un accenno alle pensioni: "Il nostro obiettivo è quota 41, basta con la legge Fornero", ha dichiarato il segretario leghista

Elezioni politiche 2022, il programma di Matteo Salvini e della Lega