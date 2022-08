È la giornata delle Parlamentarie in casa 5 Stelle: si vota online dalle 10 alle 22 per scegliere i componenti delle liste elettorali in vista del voto del 25 settembre. Non manca il leader Giuseppe Conte, che punta al collegio della Camera Lazio 1. Gli iscritti, oltre alle schede per gli aspiranti deputati e senatori, voteranno però anche un “listino” di 15 nomi: “La proposta - si legge sul sito del M5S - sarà sottoposta alla consultazione in rete degli iscritti, che potranno esprimere un parere favorevole o contrario, affinché possano essere inseriti, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali” (VERSO IL VOTO: GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - LA SIMULAZIONE DI VOTO - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).