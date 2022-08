10/10 Instagram

Il sindaco di Roma del Pd Roberto Gualtieri ha postato diverse foto mentre è in visita a Ostia con l’assessore Barbara Funari: “Buon ferragosto a tutte e tutti, in particolare a chi si prende cura degli altri. Un bellissimo pranzo diffuso per non lasciare solo nessuno e trascorrere una giornata di festa in compagnia. Perché insieme si sta meglio”